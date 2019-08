Tasso comenta indicação de Eduardo Bolsonaro durante a Fiec

Nesta sexta-feira (02), o senador Tasso Jereissati (PSDB) disse que vê com “preocupação” a possível indicação do deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL), para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. O tucano é relator da reforma da Previdência no Senado.

A afirmação foi feita durante evento na sede da Federação das Indústrias do Estado (Fiec), em Fortaleza. Em meio às recentes declarações polêmicas do presidente Jair Bolsonaro, envolvendo o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, e governadores do Nordeste, o senador Tasso Jereissati disse que o Congresso deve tocar sua “própria pauta”.