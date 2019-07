Tasso defende inclusão de estados e municípios na Reforma da Previdência

Os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do Piauí, Wellington Dias, e do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, participaram nesta tarde de reunião da comissão especial do Senado que acompanha a reforma da Previdência e defenderam a inclusão de estados e municípios no texto que tramita no Congresso. Relator da matéria, o senador Tasso Jereissati (PSDB/CE) também apoia a tese dos governadores.

Tenho a convicção de que a grande batalha em que vamos ter que nos envolver, a partir do projeto que chegar da Câmara, é a inclusão de estados e municípios. Estamos todos convencidos que a inclusão é essencial para que a reforma seja completa, disse Tasso.

O Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que a reforma da Previdência que vier a ser aprovada precisa resgatar a confiança dos investidores na economia brasileira. Ele afirmou, ainda, que a escalada do déficit previdenciário consome orçamentos públicos e gera perspectiva negativa de futuro.

Resolver [questões] da União sem os estados e municípios é meio serviço feito. Alguns estados e municípios farão suas reformas, outros, não. Acabam pagando a conta daquele ente federativo que não tenha tido condição de fazer a sua reforma.

Segundo Tasso, a ideia é incluir no Senado estados e municípios por meio da apresentação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) paralela, tratando exclusivamente do tema.

Confira na íntegra a declaração de Tasso Jereissati clicando no player abaixo: