Tasso e Cid puxam lista de cearenses entre os mais influentes em Brasília

Os senadores Tasso Jereissati (PSDB) e Cid Gomes (PDT) puxam a lista da representação da bancada do Ceará em Brasília entre os parlamentares que mais influenciaram os rumos políticos do país nesse primeiro semestre de 2019. A lista, nesse perfil, tem, ainda, os deputados federais André Figueiredo (PDT) e José Guimarães (PT). O deputado Domingos Filho (PSD) aparece na relação de parlamentares em ascensão.

A lista, elaborada pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), tem 150 nomes (100 nomes com mais influência e 50 nomes em ascensão) e foi publicada, neste domingo (9), pelo Jornal Correio Braziliense. Para fazer a classificação, o Diap adota critérios que incluem condição do mandato, reputação e critérios de tomada de decisão. São considerados postos ocupados, capacidade de negociação e liderança.

Como é feito

Com base nesses aspectos – postos ocupados, capacidade de negociação e liderança –, é feita entrevista com profissionais que acompanham o Congresso. São levados em conta, também, projetos apresentados, discursos proferidos, resultados de votações, relatorias, intervenções nos debates, frequência de citações na imprensa, análise dos perfis e grupos de atuação.

Tasso tem ocupado espaços com articulações políticas e intervenções em debates e votação de projetos – como o marco regulatório do saneamento básico, enquanto, Cid, no primeiro mandato, tem assumido uma linha de oposição ao Governo Federal como um dos nomes mais respeitados do PDT.

O líder do PSD, Domingos Neto, está no terceiro mandato e já havia aparecido outras duas vezes no levantamento como deputado em ascensão. Domingos, que é coordenar da bancada do Ceará, será o relator do Orçamento 2020. Guimarães é um dos nomes mais experientes no PT, o que o deixa na linha de frente de articulações. André Figueiredo, do PDT, entra, também, nesse perfil.

(*) Com informações da assessoria de comunicação do Gabinete do Deputado Domingos Neto (PSD)