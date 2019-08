Tasso prepara relatório e avisa: ‘quanto mais calado Bolsonaro ficar, mais fácil se aprova a Previdência’

Relator da reforma previdenciária, o senador Tasso Jereissati (PSDB) prepara o parecer à PEC 06, que trata das mudanças nas regras das aposentadorias e pensões, e afirma que, quanto menos o presidente falar, mais fácil será o avanço das normas na área da previdência.

Tasso, que define como "horrorosa" a relação entre o Governo Federal e o Congresso Nacional, disse, em entrevista, nesta segunda-feira, ao Jornal Folha de São Paulo, que o presidente Bolsonaro deve ficar quieto para não atrapalhar a tramitação e evitar atritos. Durante entrevista concedida à Folha, o senador Tasso Jereissati falou sobre o que espera do presidente Jair Bolsonaro neste processo de tramitação da matéria, o qual exige articulação e cautela nas palavras:

‘’Qualquer coisa que venha contaminar o ambiente não é bom que venha do Poder Executivo’’, afirmou Tasso que, na entrevista, foi ainda mais longe: ‘’Acho que a postura que ele deve ter é quanto mais calado, melhor, que aí as coisas fluem com mais tranquilidade, sem criar nenhum ponto de atrito’’.

Uma das medidas adotadas por Bolsonaro para levar a reforma da previdência adiante foi a liberação de medidas provisórias com o intuito de garantir votos favoráveis entre os deputados. Para Tasso, há uma ruptura no discurso durante a campanha e na prática, mas faz parte da realidade.

“Faz parte da nossa cultura. Faz parte do relacionamento histórico do Congresso com o presidente da República. Não deveria ser dessa maneira, mas isso nós vamos resolver só com com a reforma política”.