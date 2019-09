Tauá avança na saúde e institui atendimento noturno em Postos de Saúde da Família

Moradores de Tauá ganham, a partir desta quinta-feira, atendimento noturno em um dos Postos de Saúde da Família (PSF) da rede municipal. O prefeito Fred Rêgo visitou nesta segunda-feira, 23 de setembro a Unidade Básica de Saúde do Bairro Manoel Alves Mota, que atende ao próprio bairro e aos bairros Bezerra e Sousa e São Geraldo, para acompanhar a primeira noite de horário ampliado. A unidade, que até quarta-feira fechava as portas às 17 horas, passou a atender até as 19 horas. É a Primeira unidade de saúde do município a trabalhar em horário diferenciado, dando aos usuários – especialmente aqueles que trabalham durante o dia – mais tempo para procurar atendimento médico.

A mudança também ajuda a reduzir o movimento nas unidades 24 horas, voltadas para atendimentos de urgência e emergência.

“É uma mudança importante na organização do sistema de saúde. Estamos aproveitando os recursos do governo federal, mas boa parte da equipe que está neste terceiro turno é formada por profissionais da Prefeitura de Tauá”, conta Fred.

A unidade vai funcionar até as 19 horas com todos os serviços oferecidos durante o dia.

“É um esforço grande que estamos fazendo de reorganização de processo de trabalho para conseguir essa ampliação de atendimento e permitir à população que trabalha durante todo o dia vir à unidade de saúde e realizar uma consulta médica, fazer uma avaliação geral, exames, fazer receita, pegar remédios.”.

explica o secretario municipal de Saúde, Marcos Willian Noronha, que acompanhou Fred na visita à unidade.

Para o secretário, é essencial desafogar as unidades 24 horas, que acumulam atendimentos que, por não se tratarem de casos de urgência, poderiam ser feitos pelas unidades básicas de saúde. Willian também confirmou que outras unidades passarão a funcionar seguindo os parâmetros do Programa SAÚDE NA HORA do Governo Federal, a Unidade do Bairro Alto Brilhante, será reformada, e em breve também atenderá até as até as 19h, será a próxima a adortar o terceiro turno.

APROVADO

No primeiro dia de funcionamento do terceiro turno na UBS do bairro Manoel Alves Mota, foram realizadas, somente no período noturno, consultas, avaliações, aplicação de vacinas, atendimento de usuários da farmácia e atendimento odontológico.

A adoção do novo horário agradou os usuários.

“Ficou muito bom porque procurar pela UPA e pelo Hospital é complicado. Geralmente está cheio”, disse a dona de casa Maria Sousa. A rapidez no atendimento também foi elogiada por ela. “Fui atendida rapidamente com consulta já marcada. Não tenho reclamação nenhuma da unidade de saúde neste um ano e meio que frequento. Tudo que precisei fazer, eu consegui.”, disse Maria.

SAÚDE NA HORA

Programa do Governo Federal homologado através de portaria Nº 930 publicada no Diário Oficial da União em 15 de maio de 2019, oferece incentivo financeiro federal para que as unidades básicas de saúde possam funcionar no horário do almoço e período noturno. A Secretaria Municipal de Saúde agiu de forma célere e garantiu a adesão do Município de Tauá no Programa.