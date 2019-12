Tauá cria programa para proteção de mulheres vítimas de violência

Tauá aguarda com expectativa o novo programa de segurança voltado para mulheres ameaçadas de violência. O projeto de lei que trata sobre o programa já se encontra na Câmara Municipal de Tauá e aguarda aprovação da Secretaria de Segurança do Município para ser implantado.

O correspondente Alverne Lacerda informou, em sua participação no Jornal Alerta Geral desta quarta-feira (4), que segundo o Secretário de Segurança Pública Cel. Deladier Feitosa, o projeto ajudará a salvar vidas de mulheres ameaçadas de violência.

Tauá será o primeiro município do interior do Ceará a implantar o programa intitulado como “Patrulha Maria a Penha”, que tem como objetivo atender à mulheres que já possuem medidas protetivas deferidas pela Justiça.

O programa atuará através da disponibilização de ferramenta no celular das mulheres que permitirá o acionamento dos órgãos de segurança do município em casos de necessidades.

Confira as informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda: