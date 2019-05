Tauá tem a maior safra de jerimum do Estado

A maior safra de jerimum do Estado está sendo colhida, em Tauá, foram plantadas cerca de 90 tarefas de jerimum. O correspondente do Jornal Alerta Geral (Expresso 104,3 FM – Grande Fortaleza e Região Metropolitana + 26 emissoras do Interior do Estado), Alverne Lacerda.

Segundo o correspondente, são cerca de 100 toneladas de jerimum que não vão ficar no município, pois toda a produção está com destino ao estado do Maranhão. Alverne relata, “ser uma pena a prefeitura de Tauá não possuir verbas para comprar o fruto”.

Confira todas as informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda: