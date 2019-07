Taxa de Administração para radioamadores será retirada a partir de outubro

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) comemorou, pelo Twitter, a retirada da Taxa Administrativa de R$ 200,00 para radioamadores a partir de outubro. A categoria é responsável por fornecer um serviço de telecomunicações de interesse restrito, destinado ao treinamento próprio, intercomunicação e investigações técnicas. Apesar de feito por pessoas amadoras, o serviço é regulamentado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Uma de suas principais bandeiras de campanha, para o presidente, a medida visa desburocratizar o sistema. Segundo ele, a Anatel revogou 173 resoluções desde janeiro, na mesma linha do Ministério da Economia, na tentativa de dar mais fluidez ao sistema. “Nossos cumprimentos ao MCTIC e Anatel pelo anúncio do fim da Taxa Administrativa de R$ 200,00 para os radioamadores, a partir de outubro” – escreveu Bolsonaro em sua conta no Twitter.