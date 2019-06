Taxa de juros no cartão de crédito chega a quase 300% em maio

As taxas de juros médias cobradas pelas instituições financeiras no cartão de crédito rotativo chegou em maio, a 299,8% ao ano, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central (BC) nesta quarta-feira (26). Esse é o juro do cartão mais alto desde maio de 2018, quando foram registrados 303,6% ao ano. Em abril, a taxa média estava em 298,6%.

Ao mesmo tempo, os juros bancários da economia, fixados pelo Banco Central a cada 45 dias para controlar a inflação, estão na mínima histórica de 6,5% ao ano desde março do ano passado.

O crédito rotativo do cartão de crédito pode ser acionado pela pessoa que não pode pagar o valor total da sua fatura no vencimento, mas não quer ficar inadimplente. Para usar o crédito, o consumidor paga qualquer valor entre o mínimo e total da fatura. O restante é automaticamente financiado e lançado no mês seguinte, com juros.