Taxista devolve 18 mil dólares que passageiros estrangeiros deixaram no carro

Um taxista devolveu 18 mil dólares esquecidos por passageiros no carro que ele dirige em Fortaleza, isso aconteceu último fim de semana. Rafael Carneiro de Araújo falou que buscou os clientes no Aeroporto e os conduziu até um hotel na Praia de Iracema. Ele só percebeu que a bolsa havia sido deixada no banco de trás depois de outra passageira ter o avisado.

“Eram três passageiros. Eles achavam que eu não falava inglês e, na conversa durante a corrida, eles falaram que estavam com a quantia de 18 mil dólares. Que iam fazer investimento em Fortaleza“,disse o taxista.

Depois de escutar a conversa, Rafael contou que ficou com medo quando soube que estava levando uma grande quantia em dinheiro no seu carro , mas mesmo assim continuou a corrida.

“Fiquei mais preocupado, mas fiz meu trabalho. Fiquei calado e deixei eles no local”, relatou.

Quando pegou outra passageira, ela o falou sobre a bolsa esquecida. O motorista voltou para o hotel onde deixou os três passageiros da outra corrida, mas foi avisado pelo porterio que eles tinham ido ao aeroporto. O taxista então foi até lá e devolveu a bolsa com o dinheiro.

Os passageiros agradeceram Rafael e ofereceram uma “recompensa” de R$ 50,00, mas ele recusou.

“Só quem sabia do dinheiro era eu. Entreguei a mochila ao devido dono. Eles quiseram me dar R$ 50 reais, insistiram para aceitar e pediram meu cartão. Eu não aceitei e eles jogaram o dinheiro no meu táxi”, acrescentou.

Isso tudo gerou uma repercussão, após a boa ação, Rafael foi parabenizado pelo Sindicato dos Taxista do Ceará (Sinditáxi), por amigos e outras pessoas, mas também disse que já recebeu mensagens críticas e ouviu ‘piadas’.