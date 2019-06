Para quem precisa resolver alguma pendência no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o órgão comunica que o expediente será normal nesta nesta sexta-feira (21), após o feriado facultativo religioso de Corpus Christi.

A instituição funciona das 8 às 18 horas, na rua Sena Madureira, 1047, no Centro de Fortaleza.

Serviço

TCE Ceará

Telefones: (85) 3488.5900

Ouvidoria – 0800 079 6666