TCE demora no envio de comunicado e pensionista de Tauá enfrenta necessidade para se alimentar

A demora do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), em comunicar ao Instituto de Previdência do município de Tauá a decisão favorável à concessão do benefício de pensão para viúva que está lutando para obter a pensão do seu esposo que faleceu vitima de câncer em 2018. O correspondente do Jornal Alerta Geral (Expresso 104,3 FM – Grande Fortaleza e Região Metropolitana + 26 emissoras do Interior do Estado), Alverne Lacerda.

Segundo o correspondente, a decisão do TCE foi tomada no final de fevereiro e após dois meses o aguardo do retorno continua, impossibilitando que a viúva seja beneficiada com a renda e tenha condições financeiras para se alimentar.

Confira todas as informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda: