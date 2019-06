Tecnologia e meio ambiente: aplicativo da Semace recebe denúncia de crime ambiental

Denúncias de crimes ambientais agora podem ser feitas por meio do aplicativo da Superintendência Estadual do Meio Ambiente, a Semace. A nova funcionalidade foi disponibilizada, nesta segunda-feira (17), como parte da programação do mês dedicado ao meio ambiente. O aplicativo para plataformas Android está disponível para baixar gratuitamente nas lojas de aplicativo da internet ou por meio do QR Code que pode ser acessado no site da Semace.

O aplicativo é o mesmo onde estão as informações do boletim semanal de balneabilidade. Na funcionalidade Denúncias Ambientais, o internauta comunica a suspeita de crime ambiental e a denúncia é analisada por fiscais da Semace, que confirmam ou não o ilícito, deslocam uma equipe para fazer a autuação e, sendo o caso, embargam a prática criminosa.

Ao preencher o formulário de denúncia, o interessado informa o nome, que é mantido em sigilo e obrigatoriamente inclui uma foto que facilite a análise do caso pelos fiscais. Um dispositivo de localização espacial por satélite será utilizado para identificar as coordenadas geográficas exatas do caso.