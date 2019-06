Tem dúvidas no valor da sua aposentadoria? Conheça a nova calculadora do INSS

Os cearenses que tem dúvidas no valor da sua aposentadoria agora podem contar com uma ferramenta lançada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que permite ao trabalhador saber quando se aposentará e qual será o valor estimado de seu benefício mensal. A calculadora utiliza como base a lei atual, e não as mudanças previstas na reforma da Previdência.

Antes da nova calculadora, o sistema do INSS informava apenas o tempo de contribuição acumulado pelo segurado e se os requisitos para ter o benefício já tinham sido atingidos. O simulador faz parte do processo de digitalização do instituto.

Por meio da ferramenta “Meu INSS”, os segurados também podem fazer o requerimento da aposentadoria. Caso a calculadora identifique que eles já atendem aos requisitos para dar entrada no benefício, a concessão é feita automaticamente.

O serviço está disponível pela internet, pelo portal de serviços do Meu INSS, que pode ser acessado no site do instituto ou pelo aplicativo para celulares.