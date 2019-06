Começa processo de demolição do Prédio na Maraponga

Teve início na manhã desta sexta-feira (28) a demolição do prédio que desabou parcialmente no dia 1° de junho. Alguns moradores que tiveram de desocupar o prédio foram ao local na tentativa de reaver os pertences abandonados, mas foram informados de que isso não será possível.

O projeto de demolição, que deve demorar de três a cinco dias, está sendo realizado pela empresa Wetter L.T. contratada pelos proprietários do prédio. Antes do início do processo a empresa preparou o terreno na tarde de ontem (27), elevando as máquinas um pouco acima do solo para maior estabilidade.

Durante a demolição a área foi isolada e os moradores vizinhos ao prédio tiveram que sair de suas casas e só devem retornam a noite. A maior preocupação da equipe responsável pela demolição é não permitir que o edifício caia para a direita ou para esquerda.