Tempo máximo de espera para adoção de crianças e adolescentes reduz 50% em Fortaleza

O processo de adoção no Ceará tem apresentado bons resultados. O prazo máximo de espera na fila de pretendentes à adoção de crianças e adolescentes em Fortaleza diminuiu de oito para quatro anos. Segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE), uma das ações que contribuiu para a diminuição de 50% no tempo máximo de espera, desde 2018, foi o projeto Promotores Acadêmicos da Infância.