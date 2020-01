Tempo muda e manhã é chuvosa na Grande Fortaleza. Milagres tem chuva com 64 milímetros

O dia começou nublado e, a partir das 8 horas, a chuva começou a cair sobre bairros da Capital e cidades da Grande Fortaleza. Aos poucos, as nuvens ficaram carregadas, o tempo mais escuro e os primeiros pingos de água banharam ruas e avenidas da Capital, como pode se acompanhar nas imagens captadas no Bairro Dionísio Torres.

A Funceme (Fundação Cearense de Meteorologia) registra que, entre 7 horas da noite desta terça e 7 horas da manhã desta quarta-feira, choveu em 42 localidades, sendo a maior precipitação em Milagres, na Região do Cariri, com 64 milímetros.

Segundo indicou a Funceme, a previsão do tempo para os primeiros dias da semana no Ceará indicava predomínio de céu variando entre parcialmente nublado ao longo dos dias, mas determinadas áreas do Estado teriam mais chances de chuva.

Na previsão, haviam chances de precipitações no centro sul do Estado, Maciço e nos litorais de Fortaleza e do Pecém para esta quarta-feira (8).