Terceiro encontro do projeto sobre municipalização do trânsito acontece em Quixeramobim

Na próxima sexta-feira, 26 de julho, o município de Quixeramobim, localizado a 203 km da capital cearense, será sede do 3º Encontro Regional sobre o projeto “Municipaliza: uma campanha em defesa da saúde e da cidadania do Ceará”. O evento acontece das 8h30 às 13h, e conta com uma vasta programação, incluindo oficinas e palestras temáticas.

Desenvolvido pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Centro do Apoio Operacional da Cidadania (CAOCidadania), do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Patrimônio Público, da Moralidade Administrativa (CAODPP) e do Núcleo das Promotorias da Cidadania do MPCE, conta também com a parceria da Aprece, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran) e da Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará (APDMCE).

Foram convidados para o encontro em Quixeramobim, 17 municípios do Ceará. São eles: Acopiara, Banabuiú, Canindé, Choró, Dep. Irapuan Pinheiro, Ibaretama, Ibicuitinga, Itatira, Madalena, Milhã, Mombaça, Pedra Branca, Piquet Carneiro, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu, e Solonópole.

O projeto ainda vai passar, até o fim deste ano, pelos municípios de Cascavel, Limoeiro do Norte, São Benedito, Paracuru e Juazeiro do Norte.

“Municipaliza”

O projeto “Municipaliza”, tem como meta promover o processo de eficaz municipalização do trânsito no Ceará. A municipalização do trânsito não representa, por si só, a solução dos problemas da “insegurança” viária. Os números alarmantes relacionados ao trânsito requerem solução em múltiplas dimensões. Entretanto, municipalizar constitui um passo inicial e indispensável para o equacionamento dos assuntos relacionados ao trânsito.

Municipalizar o trânsito significa integrar o município ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT). Assim, as Prefeituras poderão gerir o trânsito da cidade de forma completa, assumindo a responsabilidade pela engenharia, fiscalização e educação de trânsito, dentre outras atribuições.

Acesse aqui o material de apoio para os Municpípios.

Veja aqui datas, municípios e programação de todos os eventos.

Mais informações por meio do email: caocidadania@mpce.mp.br ou pelo site do MPCE.

Serviço:

Data:26/07/2019

Hora: 08h às 13h

Local: Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Coronel Humberto Bezerra, Rodovia

do Algodão. Bairro Monteiro de Moraes. (Ponto de Referência: em frente à Praça dos Pilares).