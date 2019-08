Terceiro lote de restituições do Imposto de Renda beneficia mais de 57 mil cearenses

A partir desta quinta-feira (08), a consulta do terceiro lote do imposto de renda 2019 estará disponível para consulta. A Receita Federal vai restituir, na próxima quinta-feira (15), mais de R$ 88 milhões em contas bancárias de 57.913 cearenses, dos quais 97% são de declarações do imposto de renda da pessoa física entregues em 2019.

A restituição fica disponível no banco por um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá solicitar pela internet, por meio de um formulário eletrônico.

Para saber se teve a restituição liberada, a partir de 9h desta quinta-feira (08), o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou telefonar para o Receitafone “146”.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte deverá entrar em contato com qualquer agência do Banco do Brasil para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.