Hoje é o último dia para os trabalhadores realizarem o saque do Abono Salarial referente aos anos de 2018 e 2019. Os benefícios estão disponíveis para os trabalhadores nascidos em qualquer mês. No Ceará, já foram realizados 811.480 pagamentos, o equivalente a R$ 636,4 milhões.

O assunto foi um dos destaques do Bate-Papo Político do Jornal Alerta Geral desta sexta-feira. Confira a reportagem que foi ao ar do correspondente Wellington Lima: