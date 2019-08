Terreno da Santa Casa de Fortaleza vai a leilão para pagamento de dívida trabalhista

O terreno da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, localizado na Av. João Pessoa, está sendo leiloado para pagar uma dívida de cerca de R$ 21 milhões da entidade com cerca de 400 trabalhadores. O processo foi movido no ano de 1992. De acordo com a Justiça do Trabalho do Ceará. De acordo com o coordenador dos leilões na Justiça do Trabalho do Ceará, juiz André Barreto, já houve outras tentativas de vendas do imóvel, mas sempre esbarravam no inconveniente de desalojar doentes e deixar centenas de pessoas sem atendimento médico. Desse modo, a área com os prédios foi tirada da negociação e o terreno em leilão, avaliado em R$ 25,6 milhões, não possui edificações.

O terreno da Santa Casa de 37,7 mil metros quadrados está localizado na Av. João Pessoa. Nele funcionam o hospital psiquiátrico São Vicente de Paula e a Igreja Sagrado Coração de Jesus, que medem juntos quatro mil metros quadros. Depois do detalhamento do local, para definir quais partes poderiam ser penhoradas, foi firmado um acordo entre o Sindsaúde e a Santa Casa. Pelo pacto, foram excluídas as áreas da unidade hospitalar e da igreja. Assim, o terreno que vai a leilão ficou com uma extensão de 33,7 mil metros quadrados.