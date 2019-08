Teto de Capela desaba nesta sexta-feira, em Sobral

Na manhã desta sexta-feira (02), o teto da Capela Nossa Senhora de Lourdes desabou parcialmente no Bairro Alto da Brasília, em Sobral, região norte do Ceará. Segundo informações, não havia ninguém no local no momento do acidente.

Os responsáveis pela igreja informaram que uma viga de madeira que servia para sustentar a estrutura ruiu e causou o desabamento. A região onde fica o altar não foi danificada e a Defesa Civil interditou o local.

Os funcionários relataram também que o teto passou por reforma há dois anos, mas a viga que desabou não havia sido trocada.