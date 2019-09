Teto de quadra esportiva de escola desaba em Caucaia

O teto da quadra esportiva da Escola Municipal Dom Antônio Almeida Lustosa em Caucaia, desabou nesta segunda-feira (9). Com o ocorrido, as aulas na unidade escolar localizada no Bairro Jurema foram suspensas, mas ninguém ficou ferido. A prefeitura informou que está concluindo um plano emergencial para as quadras da rede municipal de ensino.