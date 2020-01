Theatro José de Alencar abre inscrições para curso de iniciação teatral

Realizado pelo Theatro José de Alencar (TJA), fruto da parceria entre as Secretarias da Cultura (Secult) e da Educação (Seduc) do Estado do Ceará, o Curso Princípios Básicos de Teatro está com as inscrições abertas desta terça-feira (14) a 7 de fevereiro e ofertará 300 vagas.

Criado em 1991, o CPBT (como é carinhosamente conhecido) completa 29 anos ininterruptos de atividades gratuitas. Ao longo desses anos acolheu mais de 9 mil alunos interessados em iniciar seus estudos e práticas teatrais e revelou talentos de renome nacional e local, montou 65 espetáculos de conclusão de curso e formou 1.288 estudantes. Com três turmas (manhã, tarde e noite), as aulas são ministradas pelos professores Joca Andrade (fundador do curso), Juliana Veras (ex-aluna) e Neidinha Castelo Branco.

Os interessados deverão apresentar no ato da matrícula um documento de identidade com foto (RG, carteira de estudante ou carteira de motorista…), entregar duas fotos 3×4 atual, preencher ficha de inscrição pessoalmente ou online, disponibilizado no site do equipamento da Secretaria de Cultura do Ceará, e pagar taxa de inscrição R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), somente em dinheiro. Não haverá devolução da taxa de inscrição após o ato da mesma. Os alunos que estão cursando o ensino fundamental ou médio em escolas públicas têm direito a isenção de taxa e devem entregar a declaração atualizada da instituição na qual estuda. Não há cobrança de mensalidade.

A grade curricular tem carga horária total de 365h/aula, distribuídas em quatro módulos eliminatórios, são eles: “Arte e cidadania (15h/aula); “Introdução à arte de representar” (50h/aula); “Introdução à história do teatro” (50h/aula) e “Pesquisa e montagem de espetáculo” (250h/aula).

Aulas acontecem no Theatro José de Alencar – Anexo – Centro de Artes Cênicas do Ceará Padaria Espiritual – CENA, de terça a sexta-feira nos seguintes horários: manhã, das 9h às 12h; Tarde, das 14h às 17h, e noite, das 18h às 21h. Para as turmas manhã e tarde é necessário ter idade acima de 15 anos e para a turma noite acima de 18 anos completados até o dia da Aula Inaugural marcada para o dia 3 de março.

Mais informações: 85 – 31012583 ou tja.cpbt@gmail.com

Link formulário

