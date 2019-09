Theatro José de Alencar promove programação gratuita nesta terça-feira

Comemorando mais um mês de aniversário, nesta terça-feira, o Theatro José de Alencar, equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), promove a edição de setembro do programa Theatro de Portas Abertas. Diversos projetos selecionados através da Chamada de Ocupação 2019 do TJA compõem a programação.

Duas ações são direcionados ao público infantil. Às 8h, o Instituto Teatro Público apresenta o projeto “Visita Espetacular, uma Aventura no Theatro José de Alencar”. O projeto é uma ação cultural e educativa destinada a alunos e professores do ensino fundamental e há 15 anos contribui para a fruição e difusão da arte e do conhecimento do TJA. A Cia. Itinerante de Malabares apresenta o espetáculo “Ora Bolas!”, às 10h. O espetáculo circense narra a saga divertida de dois besouros em busca de um lugar melhor para viver. As duas atividades são destinadas à escolas agendadas. Classificação Indicativa: livre.

A programação continua no período da tarde com a apresentação do Reisado SESC Nossa Senhora Aparecida, às 17h, na calçada. E às 18h, o grupo apresenta a tradicional Hora do Angelus. As atividades acontecem na calçada do teatro. Classificação Indicativa: livre.

O Grupo 30 Cordas apresenta o show “Espiral.Ce”, no programa Sala de Concerto Especial, às 18h15, no foyer. A atividade propõe um encontro intergeracional de obras de veteranos com a nova safra da música instrumental e violonística no Estado. O grupo é formado por Eduardo Teixeira, Fábio Lustosa e Marco Fukuda nos violões de seis cordas, Michel Barros no violão de sete, e Felipe Ferreira, no baixolão. A atividade foi selecionada na Chamada de Ocupação TJA 2019. Classificação Indicativa: livre.

Encerrando a programação, o grupo Teatro Máquina apresenta o espetáculo “Nossos Mortos”, às 19h30. A peça é baseada na tragédia grega “Antígona”, escrita há 2.500 anos, que conta a história de uma uma jovem princesa em conflito com o Estado, que se recusa obedecer às ordens do rei a respeito do falecimento do seu irmão. O espetáculo acontece no palco principal e tem entrada limitada a 70 lugares, serão distribuídos 1h antes do início do espetáculo. Classificação Indicativa: 12 anos.

Visita Guiada Gratuita nos dias 17 de cada mês

Durante toda terça-feira (17/9), o Theatro José de Alencar estará de portas abertas para quem quiser conhecer a história de um dos principais teatros do país. Os horários as visitas guiadas são: 09h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h e 17h, entrada é gratuita. Agendamento de Grupos: (85) 3101.2567.

Funcionamento Bilheteria do TJA

de terça a sexta-feira – 14h às 18h – sábados e domingos – 14h às 19h.