Tianguá: criança tem 95% do corpo queimado em incêndio dentro de casa

Uma criança de 4 anos teve 95% do corpo queimado durante um incêndio dentro de casa no Bairro Subestação, na cidade de Tianguá, no norte do Ceará, nessa quarta-feira (14). Segundo a Polícia Militar, o pai disse em depoimento que o menino estava brincando em um corredor da residência quando o fogo começou. Ainda não se sabe, entretanto, o que causou as chamas.