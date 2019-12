Ticiano Tomé assume prefeitura de Granjeiro após morte do ex-prefeito, João do Povo

Ticiano Tomé (PSDB), o agora prefeito do município de Granjeiro, na Região do Cariri, foi empossado para assumir o cargo na tarde desta sexta-feira, 27. A posse ocorreu em solenidade na sede da Câmara Municipal, três dias após o antigo prefeito eleito, João do Povo (PL), ser assassinado na véspera de Natal, dia 24. A vítima, de 54 anos, levou três tiros enquanto caminhava no entorno do açude Junco.

Conforme o vereador Luiz Márcio Pereira (PMN), presidente da Câmara, a posse transcorreu com tranquilidade e teve reforço policial. Dos nove vereadores da Casa, um faltou à sessão, que começou com mais de uma hora de atraso. A posse, que estava marcada para 15 horas, só começou por volta das 16h30min, conforme o vereador.

Apesar de integrarem a mesma chapa vencedora das eleições municipais de 2016, Ticiano Tomé e o prefeito assassinado tinham rompido há pouco mais de oito meses, quando o grupo político de Ticiano Tomé fez denúncias contra prefeito. O grupo ao qual pertence Ticiano Tomé é liderado por Vicente Félix de Souza (conhecido como “Vicente Tomé”), pai dele e ex-prefeito de Granjeiro, onde exerceu a função por três vezes. Após João do Povo ser alvo de ação da Polícia Federal, os dois denunciaram suposto esquema envolvendo os vereadores do Município para abafar as investigações.