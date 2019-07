Times cearenses voltam aos gramados este fim de semana para mais uma rodada do Brasileirão

O time do Ceará vem de vitória de 2×0 no ultimo sábado (20) diante do líder palmeiras na Arena Castelão. Com o resultado, o Vozão está na 13º colocação com 14 pontos e se vencer poderá chegar aos 17 pontos e ficar na 6º posição na tabela.

Já o Fortaleza arrancou um empate fora de casa enfrentando o Atlético-MG, após começar a partida perdendo de 2×0 nos minutos iniciais e tendo dois pênaltis contras que o goleiro Felipe Alves conseguiu defender as duas cobranças. O leão está na 14º posição com 14 pontos ganhos se vencer a próxima partida contra o Corinthians o tricolor poderá chegar a 17 pontos e ficar na 6º colocação.

Confira a rodada completa:

Sábado (27)

17:00 Palmeiras x Vasco (Allianz Parque)

19:00 Cruzeiro X Athletico- Pr (Mineirão)

19:00 Internacional x Ceará (Beira Rio)

19:00 Fluminense X São Paulo (Maracanã)

Domingo (28)

11:00 Chapecoense x Bahia (Arena Condá)

16:00 Santos x Avaí (Vila Belmiro)

16:00 Flamengo x Botafogo (Maracanã)

19:00 Fortaleza x Corinthians (Arena Catelão)

19:00 Goiás x Atlético – Mg (Serra Dourada)