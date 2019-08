TJ absolve Laerte Bessa e diretor da Policia Civil em crime de improbidade

A Justiça absolveu o ex-deputado federal Laerte Bessa e o atual diretor-adjunto da Polícia Civil, Benito Tiezzi, pelo crime de improbidade administrativa durante concurso para delegado da instituição, em 2004. Na denúncia, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) alegou vícios e irregularidades no processo, porque teriam sido desobedecidas regras do edital. Mas, na quarta-feira (14/8), a 5ª Turma Cível do TJDFT contrariou decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que havia condenado os réus.

Segundo o correio Brasiliense na visão do MPDFT teria ocorrido descumprimento às regras que proibiam participação de professores de cursos preparatórios no certame e de candidatos filhos de membro da comissão do concurso. Em 1ª instância, os reús acabaram condenados por atos de improbidade administrativa.

Mas Laerte Bessa e Benito Tiezze apresentaram recurso. Eles alegaram que, na condição de membros da comissão de organização e fiscalização do concurso, cumpriram com os deveres, sem que houvesse qualquer situação de omissão que pudesse configurar improbidade administrativa.