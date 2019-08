Topique explode após curto-circuito em Caucaia

Uma topique de transporte público explodiu e entrou em chamas após um curto-circuito no começo da tarde desta sexta-feira (2), no conjunto Nova Metrópole, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com informações ninguém ficou ferido.

Segundo o motorista, ele parou o veículo para almoçar e pouco tempo depois já estava pegando fogo.

“Eu parei o transporte para almoçar, estacionei e fui beber água. Quando eu voltei, o veículo já estava fumaçando e eu não consegui conter o fogo”, explicou.

O Corpo de Bombeiros foi chamado ao local e conseguiu apagar o incêndio. O veículo foi totalmente destruído.