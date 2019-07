Torcedor alvinegro poderá ocupar 70% da arena castelão no primeiro clássico-rei da serie A

A diretoria do Ceará Sporting Club alterou a distribuição de ingressos para o próximo clássico-rei, previsto para o dia 3 de agosto, pelo campeonato brasileiro da série A. O time de Porangabuçu será o mandante do jogo e decidiu que 70% da capacidade da arena castelão, que hoje é de 50 mil lugares, será destinada exclusivamente para a torcida alvinegra e os outros 30% para os tricolores. Em números mais exatos, serão 35 mil ingressos para o Ceará e 15 mil ingressos para a Fortaleza.

Entenda o caso

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (24), o vice-presidente do Ceará, Raimundo Pinheiro, falou de dois pontos principais influenciaram a mudança:

1º – O aumento de 6.000 lugares na Arena Castelão. Com capacidade para 50 mil pessoas, na final do Campeonato Cearense deste ano, com público dividido, o estádio comportou 44 mil porque um espaço no setor superior central serviu como uma divisória da polícia militar para separar as duas torcidas.

2º – Maior aproveitamento de seguranças. Antes direcionados ao setor de divisão das torcidas, a policia irá ser distribuída em outros setores do estádio. O total de agentes será definido durante a reunião de providências do Clássico-Rei, marcada para próxima semana. A separação dos torcedores alvinegros e tricolores vai existir no próprio espaço físico do estádio por conta da setorização construída na reforma do estádio para copa do mundo de 2014.

Para o jogo do retorno, previsto para o dia 11 de novembro, o Fortaleza é quem decide como vai ser a distribuição dos públicos e valores das entradas.

Valores e setorização das torcidas:

Torcida do Ceará:

– Cadeira Superior Norte (portões N, P e R): R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia)

– Cadeira Superior Central (L e J): R$ 50,00 (Inteira) e R$ 25,00 (meia)

– Cadeira Inferior Norte (portões M, O e Q): R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

– Cadeira Inferior Central (portões I e K): R$60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

– Cadeira Especial (portão A2): R$ 80,00(inteira) e R$ 40,00 (meia)

– Cadeira Premium (portões A1 e A2): R$ 160,00(inteira) e R$ 80,00 (meia)

Torcida do Fortaleza:

Cadeira Superior Sul (portões B, D e F) – R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia)

Cadeira Inferior Sul (portões C e E) – R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia).

O sócio torcedor do Ceará Time do Povo será realocado para o setor inferior norte exclusivamente para o esse confronto por conta que o setor inferior sul estará destinada a torcida tricolor.