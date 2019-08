Torcida do Ceará irá fazer mosaico em homenagem a Luiz Gonzaga no Clássico-Rei

No Clássico-Rei de amanhã sábado (3), a torcida do Ceará irá fazer um tributo a Luiz Gonzaga, que completa, nesta sexta-feira (2), 30 anos de sua morte. Como homenagem ao Rei do Baião, os alvinegros estão preparando um mosaico para o duelo contra o Fortaleza, pela 13ª rodada da Série A na Arena Castelão.

“Teremos uma surpresa para aquelas que admiram a grande figura do Luiz Gonzaga, faremos um mosaico diferente do que já foi visto na Arena Castelão, com um grau de dificuldade nunca visto no nosso Estado. E, talvez, no Brasil“. contou Ripardo Filho um dos idealizadores do projeto.

O projeto foi pensado por torcedores “comuns” e organizadas, que passaram a dedicar-se em conjunto para que a ideia se tornasse uma realidade no Clássico-Rei da Série A do Brasileiro, o primeiro na elite do futebol brasileiro após 26 anos.

Com 250 pessoas ajudando na parte da organização, o mosaico será montado na noite desta sexta-feira (2). Ceará e Fortaleza se enfrentam neste sábado (3), às 19h, na Arena Castelão. O confronto será válido pela 13ª rodada da competição.