Total de 79 presos no Ceará está em presídios federais; maioria é chefe de facção

A ascensão do crime organizado nos últimos anos e a necessidade de isolar os líderes das facções no Ceará elevou o número de presos oriundos do estado em presídios federais espalhados pelo país para 79. A informação foi obtida junto ao Departamento Penitenciário Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, através da Lei de Acesso à Informação.

A maioria dos presos, 44, está na Penitenciária Federal em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Outros 31 detentos estão na Unidade de Catanduvas, no Paraná. Dois estão em Porto Velho, Roraima. Um em Brasília e outro em Mossoró, no Rio Grande do Norte.

As transferências para penitenciárias federais são tratadas como sigilosas pelos órgãos de Justiça. Por segurança, informações como a data da transferência, a localização e o prazo de permanência dos presos fora do Estado são omitidas.