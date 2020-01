Trabalhadores com seguro-desemprego atrasado devem receber a grana até o dia 22

Todos os trabalhadores com dificuldade de acesso ao seguro-desemprego terão seus pedidos reprocessados e liberados até o dia 22, quarta-feira da próxima semana. A informação é da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Já os benefícios solicitados a partir do dia 20 deverão ser liberados automaticamente.

O motivo do atraso é que toda movimentação que ocorre no FGTS interfere no recebimento do seguro-desemprego. E, se o trabalhador retirar o FGTS por outro motivo além da rescisão do contrato de trabalho, o seguro-desemprego é notificado e o beneficiário terá de entrar com um recurso administrativo para ter o benefício liberado. Isso acontece porque, no cadastro do Ministério da Economia, constará mais de uma informação sobre o FGTS do trabalhador.