Trabalhadores na faixa dos 50 anos levarão mais tempo para se aposentar após reforma

Os trabalhadores na faixa dos 50 anos são os principais afetados pelas mudanças de regras para aposentadoria previstas na reforma da Previdência. Em geral, esses trabalhadores já estão na ativa há alguns anos, mas ainda precisariam de um tempo para completar os requisitos atuais. Com as modificações, precisarão, em alguns casos, do dobro do tempo de contribuição em relação ao que seria necessário atualmente.

As simulações demonstram que os homens serão obrigados a cumprir a nova idade mínima, de 65 anos, na maioria parte das vezes, se tiverem menos de 30 anos de contribuição na data em que a reforma entrar em vigor. O trabalhador mais jovem nessa faixa —com 52 anos, por exemplo— tem mais chance de cair em uma regra de transição antes da nova idade mínima, do que outro com 55 anos. Isso ocorre por uma combinação de fatores. Os mais jovens, próximos de 50 anos “redondos” estão muito distantes da nova idade.

Já os mais velhos, com 54, 55, 56 anos, quando têm menos de 30 anos de contribuição, precisam cumprir muitos requisitos para chegar a uma das regras de transição, o que acabará levando-os à nova idade mínima.

As mulheres nessa faixa também serão levadas a idade mínima, mas, em muitos casos, não precisarão trabalhar por mais tempo.