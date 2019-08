Trabalhadores nascidos em agosto podem sacar abono do PIS nesta quinta

Os trabalhadores nascidos em agosto e os servidores com final de inscrição 1 recebem nesta quinta-feira (15), o abono salarial do PIS/Pasep. A expectativa é beneficiar 10 milhões de trabalhadores com a liberação de R$ 18,3 bilhões.

Quem já é correntista da Caixa tem o crédito depositado automaticamente. Os que não são correntistas ou poupadores dos bancos devem sacar o dinheiro em espécie até o dia 30 de junho de 2020. O benefício do PIS/Pasep varia de R$ 84 a R$ 998, de acordo com o número de meses trabalhados no ano de referência.

Para ter direito ao abono salarial, é necessário estar filiado ao PIS/Pasep há, no mínimo, cinco anos e ter trabalhado com registro formal no ano de 2018 por, pelo menos, 30 dias.

Calendário 2019/2020