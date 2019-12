Trabalhadores nascidos em novembro e dezembro podem sacar o FGTS nesta quarta-feira

Milhares de cearenses nascidos em novembro e dezembro terão um dinheiro extra do Saque Imediato do FGTS nesta quarta-feira (18). A última etapa de pagamentos do calendário da Caixa estará disponível e os trabalhadores podem optar pelo saque nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, ou agências, com o cartão cidadão e a senha.

Os saques do FGTS são responsáveis por injetar cerca de R$ 40 bilhões na economia até o fim do ano. Em média, o banco realiza 650 mil pagamentos por dia em todo país.

Originalmente, o saque imediato iria até março, mas o banco antecipou o cronograma, e todos os trabalhadores receberão o dinheiro este ano. A data limite para recebimento é 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até lá, os valores retornam para a conta de FGTS do trabalhador.

Balanço

Até o dia 3 de dezembro foram pagos mais de R$ 21 bilhões do Saque Imediato do FGTS para cerca de 48 milhões de trabalhadores. O banco já atendeu cerca de 50% dos 96 milhões de brasileiros contemplados e liberou aproximadamente 52% dos R$ 40 bilhões inicialmente previstos.