Trabalhadores nascidos em setembro e outubro podem sacar FGTS na sexta

Mais uma etapa de liberação do saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que paga até R$ 500 por conta ativa ou inativa, começa nesta sexta-feira (06). Desta vez, os trabalhadores nascidos em setembro e outubro poderão realizar a retirada do dinheiro.

Em todo país, o banco já pagou mais de R$ 20 bilhões para quase 46 milhões de trabalhadores. Em média, a Caixa realiza 650 mil pagamentos por dia.

O saque começou em setembro e estava previsto para terminar em março de 2020, mas o banco antecipou o cronograma, e todos os trabalhadores receberão o dinheiro este ano.

A data limite para retirar o benefício é 31 de março do próximo ano. Caso o saque não seja feito até essa data, os valores retornam para a conta do FGTS do trabalhador.

A última etapa de liberação do recurso está programada para o dia 18 deste mês, para os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro.