Trabalhadores poderão sacar dinheiro do Pasep a partir do dia 19 deste mês

O Banco do Brasil anunciou que vai liberar a partir do dia 19 deste mês R$ 4,5 bilhões em recursos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), a mais de 1 milhão e meio de cotistas inscritos no PIS/Pasep. A ação beneficia milhares de cearenses e faz parte da iniciativa do governo federal que permitiu que todos os brasileiros com recursos no fundo pudessem fazer saques de suas cotas por prazo indeterminado.

Os que tiverem conta no Banco do Brasil, seja ela poupança ou corrente, receberão seus recursos por meio de depósito automático já no dia 19. Para os clientes de outras instituições financeiras, com saldo de até R$ 5 mil, o banco isentou o custo de transferência bancária (TED), a partir do dia 20 de agosto.

Os demais cotistas podem realizar os saques diretamente nas agências, a partir do dia 22 de agosto. Os valores serão liberados para os participantes do Fundo PIS/Pasep que ainda não sacaram os recursos.

O Pasep é destinado aos funcionários públicos, sendo pago exclusivamente pelo Banco do Brasil, já o Programa de Integração Social, o PIS, é direcionado aos trabalhadores da iniciativa privada, com pagamento efetuado pela Caixa Econômica Federal.