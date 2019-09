Trabalho das forças de segurança culmina em redução de 46% nos roubos de veículos no Ceará

O trabalho das forças de segurança do estado resultou na queda de 46% dos roubos de veículo em todo o Ceará neste ano. No acumulado do ano passado, foram 6 mil 375 bens automotores subtraídos em ações criminosas.

Neste ano, esse número caiu para 3 mil 427. Esse recorte está inserido nos Crimes Violentos contra o Patrimônio, que chega ao seu 27° mês de redução consecutiva no Estado. A melhoria no acumulado de 2019 ocorre em razão de números positivos em todos os meses deste ano.

Todo o cerco inteligente, feito pela Polícia Militar do Ceará, o videomonitoramento e instruções repassadas por operadores da Ciops, culminou na recuperação de 5 mil e 14 veículos, dos 6 mil 271 que foram roubados no Ceará em 2019. O número corresponde a 80% de carros e motos que foram recuperadas em ações efetivas dos órgãos de segurança do estado somente neste ano.