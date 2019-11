Tráfego de veículos de cargas nas BRs do Ceará será restrito durante o feriadão

Ao todo, cerca de 400 policiais trabalharão durante a operação do feriado. Além do policiamento ostensivo, os motoristas serão orientados com dicas de tráfego seguro durante as abordagens no trânsito. O principal foco da PRF é diminuir o número de acidentes nas vias no decorrer do feriado.

No ano passado, durante a operação, foram registrados 18 acidentes, nos quais 11 pessoas ficaram feridas, mas não houve mortes. Os números são referentes às rodovias federais cearenses.