Tráfego do binário da Av. Santos Dumont é liberado nesta terça-feira

A partir desta terça-feira (31), o tráfego da segunda etapa do binário da Avenida Santos Dumont, no bairro Papicu será liberado pelo Governo do Estado. Com isso, a avenida passa a operar em sentido único oeste-leste com três faixas, no trecho entre o Túnel Barros Pinho e o Túnel Clóvis Rolim, permanecendo com sentido duplo de circulação entre o Túnel Clóvis Rolim e a Rua Dr. Francisco Matos.

Com a implantação do novo binário, será solucionado os problemas de engarrafamento na Av. Santos Dumont. Ao todo, passam cerca de 1.500 veículos por hora, no horário de pico, no sentindo centro-praia. Já no sentido oposto, circulam em média 1.000 veículos por hora de pico.

A obra contou com investimentos de R$ 9.763.135,60 do Tesouro Estadual e R$ 2.440.783,90 da Prefeitura de Fortaleza.