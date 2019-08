Tragédia ambiental: Caixa Cultural recebe exposição sobre “Mariana”

O fotógrafo baiano Christian Cravo soma 27 anos de carreira e é atualmente um dos nomes mais respeitados da fotografia contemporânea brasileira. Em 2015, o fotógrafo esteve no local da maior tragédia ambiental do país, em Mariana, um mês após a barragem de Fundão romper. Os registros estão presentes no livro que leva o nome da exposição e serão apresentados na Caixa Cultural de 28 deste mês a 13 de outubro. Com realização da Via Press Comunicação, a mostra estará aberta para visitação gratuita de terça-feira a sábado, das 10h às 20h e domingo das 12h às 19h, na Caixa Cultural Fortaleza.

O artista Christian Cravo é reconhecido internacionalmente com exposições próprias em espaços consagrados em todo o mundo. Entre seus trabalhos estão os livros ‘Irredentos’ (2000), ‘Roma noire, ville métisse’ (2005), ‘Nos Jardins do Éden’ (2010), ‘Exú Iluminado’ (2012), ‘CHRISTIAN CRAVO’ (2014), editado pela prestigiada editora Cosac & Naify, e ‘MARIANA’ (2016). Já recebeu prêmio do Museu de Arte Moderna da Bahia, do Mother Jones International Fund for Documentary Photography e da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) pela melhor exposição fotográfica de 2015.

Exposição fotográfica: Mariana, por Christian Cravo

Local: CAIXA Cultural Fortaleza (Avenida Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema)

Abertura: 27 de agosto, às 19h

Período: de 28 de agosto a 13 de outubro de 2019

Horário: terça-feira a sábado, das 10h às 20h e domingo das 12h às 19h.

Classificação indicativa: livre

Informações: (85) 3453-2770

Entrada franca