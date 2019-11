Tragédia em Fortaleza: Governo e Prefeitura vão homenagear o Corpo de Bombeiros por trabalho de resgate às vítimas

O Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza farão duas homenagens ao Corpo de Bombeiros pelo trabalho realizado na operação de busca e resgate às vítimas do desabamento do Edifício Andréa. A corporação receberá a Medalha da Abolição, principal comenda do Estado, e a Medalha Dragão do Mar para atos de heroísmo e bravura, criada neste ano pelo Município.

Aproveito para agradecer novamente a todos aqueles que se dedicaram de forma heróica, durante vários dias, para salvar as vítimas do desabamento, citou o governador Camilo Santana.

Confira vídeos do momento: