Tragédia em Fortaleza: sobe para sete o número de mortos no desabamento do Edifício Andrea

No início da noite desta sexta-feira (18), o Corpo de Bombeiros confirmou a sétima morte no desabamento do edifício Andrea, em Fortaleza. A sétima vítima foi identificada como Vicente de Paula Menezes, de 86 anos. Ele era casado com Izaura e pai de Roseane, ambas também vítimas do desabamento. Além disso, Vicente é ainda avô de Fernando, o primeiro sobrevivente retirado dos escombros do edifício Andrea.