Trairi: 963 famílias atendidas com abastecimento pelo Projeto São José

O Governo do Ceará entregou, na última noite da última quarta-feira (18), quatro sistemas de abastecimento d´água para comunidades rurais do Trairi. Ao todo, 963 famílias foram atendidas com as obras do Projeto São José III, que atendem as comunidades de Purão, Bacumixá de Baixo, Gameleira, Fazenda Velha, Lagoa do Bacumixá, Carro Quebrado e Purão Caras. O investimento foi de R$ 3,51 milhões garantidos por meio de empréstimo junto ao Banco Mundial.

Um dia antes, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário realizou a entrega de 203 títulos de propriedade rural no Centro de Promoções Artísticas e Culturais também no Trairi. Ao todo, o município localizado na área de abrangência da Grande Fortaleza conta com 2.039 imóveis titulados pelo Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace) e falta apenas a emissão de 2.971 títulos para universalização da política de regularização fundiária no município.

“O governador Camilo Santana, como também o secretário De Assis Diniz, tem sido um grande aliado da população do Trairi. Tanto em relação a entrega de sistemas de abastecimento d´água, quanto na entrega de títulos de propriedade rural e no asfaltamento de diversas vias do nosso município”, destacou o prefeito Marcos Prado. O município ainda foi atendido com a entrega de uma pousada na Praia das Emboaca. O empreendimento é o primeiro a contar com o apoio do Projeto São José dentro do eixo turismo comunitário.

Ainda na solenidade de inauguração do Projeto São José, o secretário De Assis Diniz destacou a disponibilidade do governador Camilo Santana em assinar um empréstimo junto ao Banco Mundial no valor de R$ 581 milhões. O valor já foi autorizado pelo Senado Federal e compõe a realização do Projeto São José IV. “Temos a certeza de que continuaremos promovendo o desenvolvimento que todos os cearenses nos cobram e no rumo certo da expansão das oportunidades no campo”, garantiu De Assis.

Novos horizontes

A nova etapa da ação da SDA prevê um investimento de R$ 196,96 milhões em abastecimento d´água e saneamento rural e R$ 255, 21 em inclusão econômica sustentável (projeto produtivo). Entre 2012 e 2019, o Projeto São José realizou a entrega de 267 projetos produtivos e implantou 211 sistemas de abastecimento d´água. O balanço do eixo de atuação estratégica da SDA aponta com conquistas o foco em grupos prioritários (quilombolas, indígenas, pescadores e atingidos por barragens) e capacitações voltadas à temas como gênero, gestão, produção e comercialização.