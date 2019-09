Transferência de presos: dez chefes de facção criminosa serão transferidos para presídios federais

A onda de ataques criminosos que atinge os municípios cearenses deixa a população preocupada e desafia as autoridades da segurança pública do Estado. Em resposta as ações, dez chefes de uma facção criminosa suspeita de comandar os ataques no estado desde a última sexta-feira (20) vão ser transferidos, nos próximos dias, do Ceará para penitenciárias federais do pais. Informação foi confirmada pelo Governo do Estado do Ceará, mas a data das transferências e os locais para onde os detentos serão levados ainda não foram divulgados.