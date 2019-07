Uma árvore caiu sobre dois veículos no Bairro Aldeota, em Fortaleza, nesta segunda-feira (1º). Não há registro de feridos e o acidente ocorreu por volta das 12h20, próximo ao cruzamento da Rua Beni de Carvalho com Avenida Virgílio Távora.

Com a queda, a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) realizou bloqueios na Av. Virgílio Távora com Avenida Antônio Sales, e no cruzamento da Av. Virgílio Távora com Rua Henriqueta Galeno. Agentes da AMC estão no local orientando o trânsito.