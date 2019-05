Trânsito nas avenidas Washington Soares e Sebastião de Abreu será bloqueado no domingo (2)

As avenidas Washington Soares e Sebastião de Abreu terão o tráfego bloqueado no domingo (2) devido a 27ª Corrida de Rua da Unifor.

Agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE) e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) ordenarão o trânsito local, orientando os motoristas.

O bloqueio terá início às 4h30 da manhã, quando uma faixa de trânsito da Av. Washington Soares no sentido sertão/praia (lado direito do fluxo próxima a calçada da Reitoria da Unifor) entre a rua Valmir Pontes até o Centro de Eventos. As ruas laterais ficaram livres para acesso à avenida, enquanto o trânsito continuará fluindo nas outras duas faixas de tráfego.

Das 6h25 até 6h45 haverá o bloqueio total do trecho citado acima da Av. Washington Soares para a largada. Como opção, os veículos poderão dobrar a esquerda no sinal da Valmir Pontes, cruzarão a Av. Washington Soares com o apoio de agentes de trânsito, seguirão pela rua Alfredo Feitosa Lima até a Rua Chanceler Edson Queiroz, entrarão no túnel, contornarão o centro de eventos saindo pela Prof. Wilson Aguiar para Washington Soares novamente.

Já a Av. Sebastião de Abreu terá o tráfego de veículos bloqueado parcialmente das 6h45 até às 7h35. Os veículos que estiverem na Av. Padre Antônio Tomás em direção à Av. Sebastião de Abreu usarão a rua João Adolfo Gurgel e a rua Engenheiro Samir Hilury.