Transporte público terá mudanças durante o período do Réveillon em Fortaleza; confira

Às vésperas da festa do Réveillon, turistas e moradores da capital cearenses devem ficar atentos as mudanças nas linhas de transporte público, além de interdições em ruas da região que será realizado a festa de Réveillon na Praia de Iracema. As intervenções serão operacionalizadas pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Para favorecer o uso do transporte público, a Etufor terá linhas especiais para realizar os deslocamentos entre os terminais e o aterro e outras 12 linhas regulares terão horário prolongado até as 4 horas do dia 1º de janeiro.

Além disso, o poder público realizará uma parceria com o shopping Riomar Fortaleza, no bairro Papicu, onde os motoristas poderão estacionar gratuitamente e ir para o aterro através de uma linha de ônibus sem custos.

A Etufor também terá frota de 108 ônibus extras distribuídos nos sete terminais de integração, além da frota regular de 1.357 veículos. Confira a lista completa de mudanças:

Linhas Especiais:

930 – Antônio Bezerra/Aterro Praia de Iracema

931 – Parangaba/Aterro Praia de Iracema

933- Lagoa/Aterro Praia de Iracema

935 – Messejana/Aterro Praia de Iracema

936 – Conjunto Ceará/Aterro Praia de Iracema

937 – Papicu/Aterro Praia de Iracema

938 – Siqueira/Aterro Praia de Iracema

Linhas com horário prolongado até 4 horas do dia 1º de janeiro:

042 – Antônio Bezerra/Francisco Sá/Papicu

051 – Grande Circular I

052 – Grande Circular II

071 – Antônio Bezerra/Mucuripe

072 – Antônio Bezerra/Parangaba

073 – Siqueira Praia de Iracema

076 – Conjunto Ceará/Aldeota

077 – Parangaba/Mucuripe

079- Antônio Bezerra/Náutico

092 – Antônio Bezerra/Papicu/Praia de Iracema

099 – Siqueira/ Mucuripe/ Barão de Studart

906 – Caça e Pesca/ Servilluz/Centro

Frota reserva:

Terminal da Parangaba – 25 veículos

Terminal Antônio Bezerra – 21 veículos

Terminal Siqueira – 18 veículos

Terminal Messejana – 16 veículos

Terminal Papicu – 13 veículos

Terminal Lagoa – 9 veículos

Terminal Conjunto Ceará – 6 veículos